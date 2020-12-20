شكرا لبحثكم عن خبر جمعية صرافي عدن تصع قيودا على عملية التداول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استأنفت شركات الصرافة في عدن الدوام للفترة المسائية اليوم السبت، وسط تراجعا كبيرا للعملات الأجنبية امام الريال اليمني، غداة اعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وقررت الجمعية استنئاف العمل خلال فترات الدوام الاعتيادية ابتداء من اليوم السبت، مع التقييد بمنع كافة التغطيات بين الصرافين وبصورة عامة، وعدم الكشف لاي من حسابات الوكلاء وتصفية الحسابات المكشوفة 《ان وجدت》 .

وشددت الجمعية على الالتزام التام بسقوف الحوالات والتي تم تقييدها في التعميمات السابقة، والالتزام بإغلاق الشبكة في تمام الساعة العاشرة مساء اغلاقا كاملا ومنع العرض .