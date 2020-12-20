شكرا لبحثكم عن خبر حكومة الحوثيين تقرر منع استيراد باصات نقل الركاب والمركبات المحولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم السبت، منع استيراد باصات نقل الركاب والمركبات المحولة؛ وفقا لمصادر مطلعة حضرت اجتماع ترأسه عبد العزيز بن حبتور، المعين رئيسا للحكومة غير المعترف بها.

وحسب المصادر، فقد وافقت على منع وإيقاف استيراد باصات نقل الركاب عدد سبعة أشخاص وتشجيع استيراد وسائل نقل جماعي حجم أكبر وكذا منع استيراد المركبات التي يتم تحويل مقودها من اليمين إلى اليسار.

وذكرت المصادر بأنه تم توجيه الجهات الأمنية في المنافذ بعدم السماح للباصات والمركبات المحددة في القرار الدخول من تلك المنافذ وعلى أن تصدر الجهة المعنية تعميم للتجار وأصحاب المعارض وتحذيرهم ومنعهم من استيراد الباصات والمركبات المحددة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مواصلات تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا؛ تخفف من حدتها تلك الباصات الصغيرة التي تعمل معظمها بالغاز.