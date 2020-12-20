شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق رسمي للمجلس الانتقالي حول تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن تنفيذا لاتفاق الرياض، بأنه "خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة".

جاء ذلك على لسان فضل محمد الجعدي، نائب الأمين العام لهيئة رئاسة "الانتقالي"، في أول تعليق رسمي للمجلس على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال الجعدي، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمجلس، إن "تشكيل حكومة المناصفة، خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة".

وشدد على ضرورة دعم الحكومة بروح مسؤولة لتحقق النجاح في المهام الموكلة إليها.

وأضاف: "مشوار الألف ميل نحو إنهاء الحرب والانقلاب (نفذه الحوثيون) والذهاب للحل السياسي، يبدأ بخطوة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق الرياض".

وتابع "من يأبى ذلك لا يكترث مطلقا بحالة البلاد وحاجة الشعب للسلام والاستقرار شمالا وجنوبا".

والجمعة، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ بصدور قرار رئاسي ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا، برئاسة معين عبد الملك سعيد.

وأضاف القرار، أن "تشكيل الحكومة جاء بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019".

ومنذ أسبوع، بدأت القوات الحكومية و"الانتقالي" انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين (جنوب)، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

وإضافة إلى الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يشهد اليمن منذ ست سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.