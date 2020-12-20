شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يتخلص من 210 ألغام وعبوات ناسفة بأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نزعت فرق المشروع السعودي (مسام) لنزع الألغام، في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، ألف و136 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة



ونجحت، في الفترة نفسها، في تفكيك 180 لغمًا مضادًا للدبابات و26 لغمًا مضادًا للأفراد.

ووصل إجمالي الألغام التي نزعها خبراء فريق مسام، منذ 28 نوفمبر الماضي إلى 18 ديسمبر الجاري إلى أربعة آلاف و468 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.