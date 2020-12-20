شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تعلن عن هجمات عسكرية ناجحة ضد ميليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت القوات المشتركة،اليوم السبت، ضربات مركزة على أوكار وتحركات للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في الساحل الغربي ردا على استهدافها أحياء سكنية وقرى ومزارع مواطنين ومحاولاتها استهداف مواقع عسكرية.

وأفاد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة وكذلك قرى ومزارع المواطنين في قطاعات الدريهمي والجبلية والفازة، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية وسرعان ماتم الرد عليها.

مؤكدا أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار ومرابض مدفعية للمليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

كما تم التعامل بنجاح مع تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية شمال شرق مركز مديرية حيس .