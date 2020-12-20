شكرا لبحثكم عن خبر ”الموت” يغيب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ثاني مؤسسة صحفية يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غيب الموت، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة ثاني مؤسسة صحفية يمنية، ورئيس التحرير.

ونعت الاوساط الصحفية والسياسية والحقوقية والدبلوماسية، وفاة فقيد الصحافة محمد عبدالرحمن المجاهد، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير الأسبق، الذي توفي اليوم في مدينة تعز.

ويعد الفقيد المجاهد أحد الصحافيين اليمنيين الكبار، كتب عشرات الاعمدة الصحفية في عدد من الصحف اليمنية والعربية.