شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تتفاعل مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتصدر قرار جديد بتعيين وزيرا للمياه والبيئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم السبت، قرار جديد بتعيين وزيرا للمياه والبيئة في حكومة المليشيات الغير معترف بها دولياً.

وقالت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، إن القرار يقضي بتعيين عبد الرقيب عبد الرحمن أحمد الشرماني وزيراً للمياه والبيئة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وعلى رأسها معين عبد الملك , وتضم 24 وزيرا .

وحسب نص قرار جمهوري لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتي بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وتخوض حكومة الرئيس عبد ربه منصور بدعم من قوات التحالف الذي تقوده السعودية حربا ضد جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ مارس أذار 2015.