شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بفشلها عسكريا في السيطرة على مارب وتلوح بتقاسم موارد المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي بفشلها عسكريا في السيطرة على مارب، لكنها لوحت بتقاسم موارد المحافظة؛ وفقا لما نقلته وسائل اعلام موالية لمليشيا حزب الله اللبناني، عن قيادات حوثية.

وذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، أن الحوثيين استبعدوا حتى الان خيار الحسم العسكري للسيطرة على مدينة مارب، "لاعتبارات إنسانية وأخرى اقتصادية"؛ حد زعمها.

وقالت الصحيفة "أن خيار الحسم العسكري لا يزال مستبعداً"، في اقرار ضمني حسب مراقبين بالصعوبات التي تواجه هجوم المليشيا المكلف نحو آخر أهم المعاقل الشمالية لتحالف الحكومة اليمنية المعترف بها.

وزعم التقرير نقلا عن اكثر من مصدر، "ان قيادة الحوثيين، تتمسك بتجنيب مدينة مأرب القتال، لكن في حال استمرار رفض الحلول السلمية من قبل الجبهة الموالية للتحالف، فإن الحسم العسكري سيكون خياراً أخيراً".

واضافت: "قرار تحرير مأرب لم يعد قابلا للنقاش، والمتاح حالياً فقط هو تنفيذ مبادرة السلام" في اشارة الى مقترح زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي الذي يقوم على تقاسم خدمات الطاقة وثروات النفط والغاز، واستئناف تصديره تحت ادارة محايدة للمدينة الحيوية المكتظة بالنازحين.

يأتي ذلك بعد أن تكبدت المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال هجوم مكلف نحو المدينة الغنية بالنفط، خلال الاشهر الماضية، على وقع ضربات قوية ومسددة وثبات اسطوري لقوات الجيش اليمني المسنودين بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية.