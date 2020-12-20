شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لقوات طارق صالح على إعلان الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، مساء اليوم السبت، على إعلان الحكومة الجديدة.

ورحب دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، بإعلان التشكيل الحكومي تنفيذاً للشق السياسي من اتفاق الرياض.

واشاد بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في رأب الصدع بين أطراف الأزمة وقيادة جهود إحلال السلام، ومنع انزلاق الأوضاع في الجنوب نحو فتنة لا تخدم إلا الحوثي وإيران.

ولاقى اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وفقا لاتفاق الرياض، ترحيب عربي ودولي واسع، مقابل غضب حوثي واسع.