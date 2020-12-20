شكرا لبحثكم عن خبر ”عبدالملك الحوثي” يقتل ويصيب ثلاثة مدنيين غربي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بأن مشرف تابع لميليشيا الحوثي، يدعى “عبد الملك الحوثي” أطلق وابلاً من الرصاص مع عدد من مرافقيه، على سيارة مواطن، ما أدى لمقتله مع أحد من أقاربه، وإصابة ثالث، في نقطة الصباحة، محافظة صنعاء.

وذكرت المصادر بأن المشرف الحوثي الذي ينتمي الى مديرية الحيمة، سعى أمس الخميس، من خلال استهداف ثلاثة من ال الشعيبي الى أحياء قضية ثأر بين أسرته “بيت الحوثي” و “آل الشعيبي” أهالي الضحايا، بعد أن انتهت منذ حوالي 30 عاماً بوساطة قبلية، وبتراضي طرفي القضية.

وتشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا انفلات أمني غير مسبوق.