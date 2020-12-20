شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد نافذ في محافظة إب يدعي أنه شيخ ويقوم بالاعتداء على مواطن بالضرب أمام نسائه ويقول أنه ”الدولة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توسعت أعمال البلطجة ونفوذ الفاسدين في محافظة إب مع استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي عليها.

وقالت مصار محلية في المحافظة أن شخص يدعي أنه شيخ المنطقة قام بالتهجم على أحد المواطنين في بيته بعدد من المسلحين وأشهر السلاح في جهه.

وأضافت المصادر أن احمد ناجي الشلفي من قرية ذي معيد في عزلة شلف العدين قام بالتهجم بالسلاح على المواطن عبدالقوي الحاج إلى منزله.

وأشارت إلى أن المدعو الشلفي قام بالضرب والتلفظ على الحاج أمام زوجته وأبنائه. وبرر الشلفي أعماله هذه بقوله أنه الدولة في صورة تظهر وضع الغاب للمحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

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