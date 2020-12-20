شكرا لبحثكم عن خبر إنهاء أطول حرب قبلية في اليمن خلفت 78 قتيلا وجريحا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقعت قبيلتين يمنيتين على صلح لإنهاء أطول حرب قبلية خلفت 78 قتيلا وجريحا؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن قبيلتي بيت الحذيفي وبيت الحاتمي، بمنطقة رماضة، بمديرية العدين، محافظة اب، وقعتا صلح قبلي لإنهاء حرب أهلية بينهما استمرت عشر سنوات خلفت 18 قتيلاً و60 جريحاً.

ونوهت المصادر بأن لجنة تحكيم مكونة من العديد من الشخصيات الاجتماعية، نجحت في توقيع صلح دائم بين القبيلتين.

جدير بالذكر أن الثأر الذي أدى الى حمام دم بين القبيلتين بدأ بخلاف بسيط على قطعة أرض سعرها زهيد، وتطورت إلى حرب أهلية استنزفت الطرفان الكثير من الأموال، وخلفت العديد من القتلى والجرحى، وخسائر مادية كبيرة.