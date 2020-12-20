شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي لدى اليمن يكشف سبب تأخير إعلان الحكومة ومدى تدخله في الشأن اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إن بعض التهجم الشخصي عليه سببه تدخلات خارجية لا تريد استقرار اليمن

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن التأخر في تنفيذ الاتفاق سببه خلافات تم تجاوزها وأن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين

منوها أنه كسفير للسعودية باليمن لا يتدخل في الشؤون اليمنية إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون.

وأكد أن تشكيل الحكومة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية ويعتبر تشكيل الحكومة اليمنية إنجاز كبير للجميع.

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وأضاف آل جابر ، أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد.

ونوه السفير أن الحكومة الجديدة ستعود إلى عدن خلال أسبوع بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.

وأعلنت مساء أمس الحكومة اليمنية الجديدة التي انبثقت عن اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية.

ورحب المجتمع الدولي بالخطوة الجبارة في إعلان الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض.