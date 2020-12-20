شكرا لبحثكم عن خبر سبعة قتلى وجرحى بينهم مسؤول محلي بصنعاء (الاسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بوقوع سبعة قتلى وجرحى من موظفي مكتب الاشغال العامة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن بائع متجول يملك عربية في حي باب اليمن، مديرية صنعاء القديمة، اطلق النار على موظفي مكتب الاشغال، ما أدى الى وقوع أربعة قتلى بينهم مواطن وجرح آخر من موظفي المكتب و مواطنين اثنين.

وأوضحت المصادر أن القتلى الذين يتبعون قسم المرافق والاسواق بمكتب الاشغال، هم المهندس أمين عقلان نائب مدير مكتب الاشغال بالامانة، وعبده الجمالي مدير المرافق والاسواق (مدير بلدية العاصمة)، وامين خصروف مفتش المرافق وسائق الطقم، اضافة الى مواطن.

ونوهت المصادر بأن زميلهم المفتش سمير الغراسي، لا يزال في حالة حرجة ويرقد في العناية المركزة بمستشفى الثورة، إضافة الى مواطنين اثنين جرحى في حالة حرجة.

وبينت المصادر إن البائع لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، بعد أن اطلق النار على موظفي المكتب على خلفية قيامهم بحملة ضد الباعة المتجولين ومالكي البسطات في سياق حملة حوثية لجمع اتاوات وضرائب من الباعة في اسواق العاصمة صنعاء.

وتفرض المليشيا اتاوات وضرائب غير قانونية على كافة التجار والباعة المتجولين، دون أي التزامات مقابلة من المليشيا، ما تسبب في احتقان وسخط شعبي يهدد باقتلاعها في اللحظة المناسبة.