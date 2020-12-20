شكرا لبحثكم عن خبر ”المالية” بصنعاء تستكمل صرف رواتب شهر نوفمبر 2020 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن أن وزارة المالية بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، استكملت صرف رواتب شهر نوفمبر 2020.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن المالية التي تديرها المليشيا انتهت من صرف رواتب شهر نوفمبر ٢٠٢٠م لموظفي الظل المعينين من قبلها وأتباعها والموالين لها.
ونوهت المصادر بأن سلطات المليشيا تصر على تجويع و حرمان الألاف من موظفي الدولة الأساسيين الذين يخدمون الدولة منذ سنوات.
ولفتت المصادر الى أن العصابات نهبت ثروة الوطن وسخرتها لمصالحها الشخصية ورواتب لأنصارها ومقاتليها، والذي أدى الى فقدان موظفي الدولة لمرتباتهم منذ أكثر من اربع سنوات.
يأتي ذلك فيما تواصل حكومتي صنعاء (غير المعترف بها) وعدن (المعترف بها) التمييز العنصري بين موظفي الدولة، بالصرف للبعض وترك البعض الاخر في عنصرية مستفزة ومقيتة؛ وفقا لموظفين.
وتقترب الحملة المليونية المطالبة بصرف الرواتب، من يومها الـ200 حتى تصرف الرواتب المنقطعة منذ نقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وصرف التعويضات.
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