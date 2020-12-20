شكرا لبحثكم عن خبر إصابة طفل ووالدته بقصف مدفعي حوثي في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب طفل ووالدته بقصف مدفعي مكثَّف شنته مليشيا الحوثي على منازل المواطنين، بمديرية قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، استهدفت بعدد من قذائف مدفعية الهاون منازل مواطنين في منطقة "بلاد اليوبي"، شرقي مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وأفادت أن القصف تسبب بإصابة طفل في التاسعة من عمره، ووالدته، وإلحاق أضرار بمنزلهما والمنازل المجاورة له، وترويع النساء والأطفال.

وطالبت مصادر حقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تحمل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له المدنيون من جرائم وانتهاكات حوثية في مختلف مناطق المواجهات.

ولجأت المليشيا إلى قصف مساكن المدنيين رداً على ضربات موجعة تلقتها خلال مواجهات الأيام الماضية من القوات المشتركة المرابطة في جبهات قطاعات الفاخر وبتار والمشاريح بمديريتي قعطبة والحُشا، شمال غربي المحافظة.