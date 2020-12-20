شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى حوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى حوثيين في صنعاء.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن بائع متجول يملك عربية في حي باب اليمن أقدم على إطلاق النار على مكلفين بتجميع اتاوات وضرائب غير قانونية، تابعين لمليشيا الحوثي، ما أدى الى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين، في حصيلة أولية.

وبينت المصادر إن البائع اطلق النار على خلفية قيامهم بجمع اتاوات وضرائب من الباعة في السوق الواقع في حي باب اليمن.

ونوهت المصادر بأن البائع الذي اطلق النار لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

وتفرض المليشيا اتاوات وضرائب غير قانونية على كافة التجار والباعة المتجولين، دون أي التزامات مقابلة من المليشيا، ما تسبب في احتقان وسخط شعبي يهدد باقتلاعها في اللحظة المناسبة.