شكرا لبحثكم عن خبر وزير الاوقاف السابق: أي حكومة لا تقيم وزن لجيشها.. كيف تريد أن تنجح والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بارك وزير الاوقاف السابق الدكتور أحمد بن عطية وزير الأوقاف الجديد بمناسبة تعيينه ومنحه الثقة.

وقال بن عطية في تغريدة على حسابه بتويتر إنه يتمنى أن يحافظ الوزير الجديد على على النجاحات والتطوير البارز والكبير الذي حققه في الوزارة وعلى ماتم إنجازه خلال أربع سنوات سابقة.

وكان بن عطية قد قال في تغريدة له على موقع تويتر الخميس أن أي حكومة لا تقيم وزن لجيشها وتهتم بإحتياجاته كيف تريد أن تنجح

واضاف بن عطية في تغريدتة "قلناها في كل قناة وفي كل محفل و نكررها ،كيف نريد من جيش أن يصمد وهو يمر شهور بدون رواتب ؟.

وتسائل بن عطية عن تجاهل حكومتة للجيش الوطني الذي يضحي ومايزال قائلا ‏اليسوا جزء من الشعب ‏اليس لديهم عوائل وبيوت؟.

واختتم عطية تغريدتة ‏بأن البنوك مليئة بالأموال، ولكن تأخر الرواتب يثير الشك والإرتياب جاء ذلك في تغريدة لوزير الاوقاف على صفحته في تويتر