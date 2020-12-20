شكرا لبحثكم عن خبر السفير الأمريكي لدى اليمن : إعلان الحكومة سيحقق التقدم والسلام لجميع اليمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل على إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض.
وهنأ السفير اليمن بهذا الإعلان الذي اعتبره خطوة مهمة في تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين.
ونشرت السفارة الأمريكية لدي اليمن تغريدة على حسابها بتويتر للسفير قال فيها : "أهنئ الجمهورية اليمنية على تشكيل حكومة جديدة وشاملة تمثل المكونات السياسية اليمنية وستساعد هذه الخطوة المهمة في تنفيذ اتفاق الرياض على تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين".
وأعلنت مساء أمس الحكومة الجديدة المنبثقة من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي لدى اليمن : إعلان الحكومة سيحقق التقدم والسلام لجميع اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.