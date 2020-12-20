شكرا لبحثكم عن خبر السفير الأمريكي لدى اليمن : إعلان الحكومة سيحقق التقدم والسلام لجميع اليمنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علق السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل على إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض.

وهنأ السفير اليمن بهذا الإعلان الذي اعتبره خطوة مهمة في تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين.

ونشرت السفارة الأمريكية لدي اليمن تغريدة على حسابها بتويتر للسفير قال فيها : "أهنئ الجمهورية اليمنية على تشكيل حكومة جديدة وشاملة تمثل المكونات السياسية اليمنية وستساعد هذه الخطوة المهمة في تنفيذ اتفاق الرياض على تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين".

وأعلنت مساء أمس الحكومة الجديدة المنبثقة من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية.