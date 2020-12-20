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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة اليمنية الجديدة.. ستة وزراء من الانتقالي الجنوبي

الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن حصته من الحكومة اليمنية الجديدة ستة وزراء.



ونشر موقع الانتقالي صور وبطاقات تعريفية للوزراء الستة، من ضمنهم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، المقدم من حصة الحزب الاشتراكي في محاصصة الحكومة الجديدة.

وإلى جانب باذيب، هناك اللواء سالم السقطري الذي شغل حقيبة الزراعة والثروة السمكية، والدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وعبدالسلام حميد وزير النقل، ومحمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك مانع بن يمين وزير الأشغال العامة والطرق.

واعد باذيب

هو واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب، مرشح الحزب الاشتراكي اليمني، والذي ظل وزيرا للنقل منذ 2011 وحتى 2014.

ولد في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن في 1974، وتعود أصوله لمحافظة حضرموت، لكنه يعد أحد الشخصيات العدنية الجنوبية، وأحد القيادات المؤسسة للحراك الشعبي الجنوبي وجمعية التصالح والتسامح في 2007، وتعرض للاعتقال من قبل الأمن المركزي الذي داهم حينها مبنى صحيفة الأيام ومنزل ناشريها، في بين عامي 2008 و 2009.

نال باذيب بكالوريوس علوم اقتصادية بامتياز من جامعة عدن عام 1998م، ثم ماجستير بامتياز في العلوم الاقتصادية ”اقتصاد مالي ونقدي“ عام 2003، قبل أن يحصد الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بونا بالهند مع مرتبة الشرف الأولى في ”السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي“.

وشغل واعد باذيب العديد من المناصب وتقلد أعمالا كثيرة، منها رئيس الاتحاد العام للطلاب بجامعة عدن عام 1996- 1998 و سكرتير الاتحاد العام للطلاب العرب، ورئيس المجلس المركزي للطلاب اليمنيين حتى عام 2004، قبل أن يعُيّن معيداً في جامعة عدن 1998، ثم عمل أستاذا مساعدا للسياسة النقدية والمصرفية في كلية الاقتصاد جامعة عدن منذ 2009، حتى تم تعيينه وزيراً للنقل في الحكومة اليمنية 2011 – 2014، ومنذ ذلك توقف باذيب عن العمل حتى كلف مستشاراً للبنك المركزي اليمني منذ يناير 2019.

سالم السقطري

هو اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري، الذي ولد في قرية تورهر بالمنطقة الشرقية في أرخبيل سقطرى في العام 1969، وهو متزوج وأب لستة أولاد.

التحق السقطري بالكلية العسكرية في عدن بين أعوام ( 1987- 1989 ) وتخرج برتبة ملازم ثان دبلوم علوم عسكرية شؤون إدارية بامتياز، قبل أن يعمل ضابطاً للشؤون الإدارية ومديراً لإدارة التجارة العسكرية باللواء 22 مشاه في المهرة بين عامين 1990-1991، كما عمل في الدائرة العامة للاحتياط والتعبئة بوزارة الدفاع بمعسکر 20 في عدن عام 1992م

وانتقل بعدها ليعمل مديراً لإدارة الاحتياط والتعبئة بسقطرى في الأعوام 1993 – 1995، ومديراً لشعبة التجنيد وخدمة الدفاع الوطني في عام 1997، قبل أن يعين مديرا للإحصاء ونظم المعلومات بديوان السلطة المحلية بسقطرى 2003.

انتقل السقطري من وزارة الدفاع إلى الداخلية عام 2010، كمدير للشرطة بالمناطق الشرقية بأرخبيل سقطرى، ليعيّن بعدها مديراً لأمن أرخبيل سقطرى خلال 2012 – 2014م التي كانت ضمن محافظة حضرموت، و بعد إعلان سقطرى محافظة 2013 م عين مديراً عاما لشرطة الأرخبيل 2014 – 2016م، كما عين محافظاً لسقطرى 2016 – 2017م.

وعند تشكيل المجلس الانتقالي في مايو 2017، تم اختيار اللواء السقطري عضواً في هيئة رئاسة المجلس، حينها ذاع صيت السقطري وبدأ نجمه يلمع في المشهد السياسي لليمن، قبل أن يتم بعد ذلك تعيينه مساعداً للأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي 2019.

عبدالسلام حميد

هو عبدالسلام صالح حُميد هادي، المنحدر من منطقة زبيد بمدينة الضالع المولود فيها في عام 1960م، أحد القيادات البارزة في شركة النفط اليمنية بعدن التي تدرج فيها لعدة سنوات قبل أن يقود دفتها لأربعة أعوام تقريبا منذ 2013 وحتى 2016.

حاز الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ( الاقتصاد النفطي) في عدن عام 2018م، بعد سنوات حافلة بالعلم والعمل، بدأها ككاتب حسابات في تعاونية الخدمات الزراعية بالضالع خلال 1984/ 1985، ثم نائبا لرئيس الرقابة والتفتيش في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ”أشید“ حينها منذ 1989- 1990.

بدأ حميد مشواره العملي في شركة النفط اليمنية في عدن كمشرف إحصاء بين 1991 / 1994، بعدها تم تعيينه نائباً لمدير التخطيط والإحصاء بين 1995 / 2001 وعمل مديراً لدائرة المبيعات بين 2002 / 2012 قبل أن يعُيّن مديراً عاماً للشركة حتى 2016، حينها صدر قرار رئاسي بتعيين مدير جديد للشركة، وتعيين حميد وكيلاً مساعداً في وزارة النفط لشؤون المعادن بين 2017/2020، خلال هذه الفترة كان حميد أحد القيادات الاقتصادية المهمة في المجلس الانتقالي الجنوبي وترأس اللجنة الاقتصادية للمجلس التي ما زالت تباشر مهامها.

محمد الزعوري

هو محمد سعيد حسن الزعوري، المولود في منطقة الصبيحة بمديرية طور الباحة شمال محافظة لحج في عام 1969، أحد القيادات التربوية المعروفة في المحافظة، وذاع صيته أكثر عندما كلف بقيادة مكتب التربية والتعليم في لحج في 2017، كما يعرف أيضا بتاريخه النضالي في الحراك الشعبي الجنوبي المطالب باستقلال الجنوب عن الشمال اليمني.

بدأ الزعوري دراسته العليا في قسم الجغرافيا بكلية التربية في عدن عام 1991 ونال البكالوريوس عام 1995، ليبدأ بعد ذلك مشواره العملي موظفا في قطاع التربية والتعليم في مديرية طور الباحة 1996، قبل أن يعمل موجهاً فنياً ورئيساً لشعبة مادة التربية الاجتماعية في 1999، ثم منتدباً في كلية التربية بطور الباحة عقب إنشائها عام 2001، وحصل على درجة الماجستير بامتياز في تخصص مناهج وطرائق التدريس كلية التربية جامعة عدن في عام 2008، ليعيّن بعدها عضوا في هيئة تدريس كلية التربية طور الباحة عام 2012.

نال الزعوري شهادة الدكتوراه بامتياز من جامعة عدن في مناهج وطرائق تدريس عام 2014، وعين بعد ذلك رئيساً لقسم التربية وعلم النفس في كلية التربية طور الباحة عام 2014، كما عمل كمدير عام لمكتب الإعلام بمحافظة لحج بين 2016 – 2017، قبل أن يصدر قرار من محافظ لحج حينها ناصر الخبجي بتكليف الزعوري مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم بين 2017 – 2020م.

مانع بن يمين

هو مانع يسلم صالح بن يمين، شاب في مقتبل العمر، أحد أصغر وزراء الحكومة الجديدة سنا، ولد في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت عام 1984، لمع نجمه وبرز في 2016 عندما كلفه محافظ حضرموت حينها أحمد سعيد بن بريك، بقيادة مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت.

حصل بن يمين على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية جامعة حضرموت عام 2009، ثم الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية جامعة عدن عام 2019.

بدأ مشواره العملي في 2015 عندما تم تعيينه مدیراً لدائرة الوقود في إدارة تولید الكھرباء بالمكلا، قبل أن يكلف بقيادة مؤسسة كھرباء ساحل حضرموت بين 2016 / 2017، كما عمل مستشاراً لمحافظ حضرموت لشئون الكهرباء والطاقة، وكذا عمل رئيساً للوحدة الفنية والمالية لإدارة منحة الوقود السعودية لمحطات توليد الكهرباء الحكومية في عدن عام 2018.

عبد الناصر أحمد علي الوالي

ولد في التواهي عدن وحاصل على بكالوريوس طب عام وجراحة – كلية الطب – خاركوف – الاتحاد السوفيتي 1986م

وعمل مقيما في جراحة العظام والكسور: 1986- 1988 في (مستشفى الجمهورية التعليمي- عدن) ومقيما في مستشفى المهرة المركزي يونيو 1988 إلى سبتمبر 1989 ومقيما في جراحة العظام والكسور مستشفى الجمهورية التعليمي 1989 1991، ومعيدا في قسم الجراحة العامة، وحدة العظام – كلية الطب – عدن مارس 1991

حصل على شهادة البورد (العراقي) دكتوراه1991م –1995 م – بغداد – العراق .

وعمل أستاذا مساعدا في جراحة العظام والكسور – كلية الطب – عدن 1996م

وعمل أخصائي جراحة العظام والكسور مستشفى الجمهورية التعليمي – عدن 1996م، ومستشار اتحاد الطب الرياضي – عدن 1996، ورئيس قسم جراحة العظام والكسور مستشفى الجمهورية التعليمي – عدن 1997.

كما كان عضوا في اللجنة الطبية الخاصة بإصابات عمال الميناء بعدن –عدن 2002.

وتولى منصب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.

وهو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس الانتقالي.

والآن تسلم منصب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بموجب اتفاق الرياض.