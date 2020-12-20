شكرا لبحثكم عن خبر ألوية العمالقة تعلق على إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة اليمنية وتوضح موقفها منها ”تفاصيل” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علقت ألوية العمالقة على إعلان تشكيل الحكومة الشرعية الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض من خلال بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس.

وفي بيان العمالقة الذي إطلع عليه "المشهد اليمني" ، رحّبت ألوية العمالقة بإعلان تشكيل الحكومة الشرعية الجديدة وتنفيذ إتفاق الرياض مساء الأمس، وباركت الجهود المبذولة لتنفيذ الإتفاق من قبل المملكة العربية السعودية.

وذكر البيان أن إعلان تشكيل الحكومة يعمل على دعم وتحقيق الأمن والإستقرار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات المحررة، مشدداً على الجهود لمواجهة التمدد الإيراني ممثلة بمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.