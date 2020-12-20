تعرف على التشكيلة الوزارية في الحكومة الجديدة بالإسم والصورة (إنفوجرافيك)

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت رئاسة مجلس الوزراء "أنفوجرافيك" للتشكيلة الجديدة للحكومة المعلنة والتي كانت نتاج لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت مساء الأمس قرار تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها المنبثقة من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد شمل القرار الجمهوري تعيين 25 وزيرا في الحكومة الجديدة، على أن تكون مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
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