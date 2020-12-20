شكرا لبحثكم عن خبر استقالة اول قيادي في حزب المؤتمر بسبب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أنور أحمد جماح بورجي، استقالة من الحزب بسبب تهميش ابناء تهامة من تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال البورجي وهو مدير مكتب محافظ الحديدة، إنه لم يتم التشكيل الحكومي حسب الاقاليم بحسب ما روج له المتحزبين لانها بالاصل لم يتم الاستفتاء عليها.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك: أن قادة الاحزاب المناطقيين(جميعهم) هم من ساهموا بدرجة اساسية بعدم ترشيح الكوادر التهامية بكافة المرافق الحكومية في الدولة سابقا وحاليا.

ودعا أبناء تهامية إلى أن يقدموا إستقالاتهم من الاحزاب، التي اتهمها بالسعي من أجل خدمة كهنتها وتجاهلت معاناة تهامة وأبنائها.