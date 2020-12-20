شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حكومية للمحافظ ”العرادة” بعد إعلان تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الوزراء المكلّف معين عبدالملك، محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، بالعمل على توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد معين عبد الملك أن الحكومة الجديدة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل بما يساهم في تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأوضح، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ مارب اللواء سلطان العرادة، الجمعة، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة وبتوجيهات من الرئيس هادي، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة الجديدة، عقب الإعلان عن الحكومة المرتقبة، ستؤدي حتماً الى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الاراضي اليمنية.

وعبّر عن أمله في أن تؤدي المرحلة الجديدة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم.

وقال إن الحكومة الجديدة لن تدّعي أنها لديها حلولًا سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واسناد الاشقاء في التحالف بقيادة السعودية، على ثقة انها ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.

وأضاف: "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في اولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على تخفيفها وازالتها وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية في جميع الجوانب".

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب الى شرح مفصل عن مجمل الاوضاع في المحافظة على مختلف الاصعدة، بما ذلك الوضع الميداني في جبهات القتال وافشال كل المحاولات الانتحارية الحوثية للهجوم على المحافظة.

وأشار العرادة الى ان قوة مأرب والتحصين الحقيقي لها هي في وحدة الصف الوطني وتشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها.

وأعرب عن ثقته في ان الحكومة الجديدة التي يتطلع اليها الشعب اليمني ستكون عند مستوى المسؤولية وستحظى بكل الدعم من الجميع.