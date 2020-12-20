شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 20 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 على النحو التالي: رقم الرحله : 602.

خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحله : 603.

خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 11:00 ظهرا.

(توقيت القاهره).

الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحله : 632.

خط الرحله : عدن - الخرطوم. الاقلاع : 08:00 صباحا. الوصول: 09:00 صباحا. رقم الرحله : 633.

خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 10:00 صباحا.

(توقيت الخرطوم).

الوصول: 13:00 ظهرا. رقم الرحله : 854.

خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع : 14:00 ظهرا.

الوصول: 20:30 مساء. رقم الرحله : 855.

خط الرحله : مومباي - عدن. الاقلاع : 21:30 مساء.

(توقيت مومباي).

الوصول: 23:00 مساء.

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