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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء ينعي وفاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية السابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن وعميق الأسف وفاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر السابق، الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالرحمن المجاهد، الذي وافاه الاجل بعد مسيرة زاخرة ومتميزة في بلاط صاحبة الجلالة التي أعطاها الكثير وكان أستاذا لاجيال وجسد الالتزام بصدق الحرف وقدسية الكلمة النزيهة والملتزمة.
وأكد رئيس الوزراء في برقية عزاء بعثها الى نجل الفقيد عبدالاله وجميع اخوانه وكافة افراد اسرة آل المجاهد، والوسط الصحفي والإعلامي عموما، ان اليمن خسرت برحيل الأستاذ محمد المجاهد، صحفي واعلامي مخضرم وهب حياته في اعلاء الكلمة الصادقة المعبرة عن تطلعات وامال الشعب والوطن.. منوها بنضاله المهني لاعلاء سلطة الكلمة، بقلم لا يهادن ولا يستكين دفاعاً عن الحق والمبادئ، وما جسده في قيادته من مثال للنزاهة والأخلاق لدى كل من عملوا معه او عاصروه.
وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وللوسط الصحفي والاعلامي والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .
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