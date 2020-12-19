صنعاء: مقتل أربعة أشخاص بنيران مسلحين في منطقة "باب اليمن"

قتل 4 أشخاص، اليوم السبت، بنيران مسلحين مجهولين في منطقة باب السلام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مسلحين مجهولين إطلاق وابل من الرصاص الحي على مسؤولين في بلدية صنعاء، ما أدى إلى مقتل أربعة بينهم مديرالبلدية ويدعى "عبده صالح الجمالي" وأصيب أخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولا يعرف دوافع الواقعة.

يشار إلى أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية حوادث قتل متتالية وسط انفلات أمني غير مسبوق.

