قتل 4 أشخاص، اليوم السبت، بنيران مسلحين مجهولين في منطقة باب السلام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مسلحين مجهولين إطلاق وابل من الرصاص الحي على مسؤولين في بلدية صنعاء، ما أدى إلى مقتل أربعة بينهم مديرالبلدية ويدعى "عبده صالح الجمالي" وأصيب أخرين.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولا يعرف دوافع الواقعة.
يشار إلى أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية حوادث قتل متتالية وسط انفلات أمني غير مسبوق.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء: مقتل أربعة أشخاص بنيران مسلحين في منطقة "باب اليمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.