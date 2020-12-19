وزارة الإعلام تنعي الرئيس الاسبق لمجلس ادارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام، القامة الصحفية الاستاذ محمد عبدالرحمن المجاهد، الرئيس الاسبق لمجلس ادارة مؤسسة صحيفة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير الاسبق الذي وافته المنية يومنا هذا بمدينة تعز.



وعبرت الوزارة في بيان لها عن حزنها العميق برحيل الفقيد الذي شكل خسارة كبيرة للوسط الصحفي وبرحيلها تخسر اليمن قطباً من اقطاب الصحافة والإعلام والفكر والراي.

وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد الذي كان محل احترام وتقدير زملائه، وكان مثالا للانضباط والاخلاص وقمة في الابداع والتميز وصاحب عطاء وبذل مستمر ومتجدد وترك أثرا طيبا في المجال الصحفي.

وقال البيان:" إذ تشاطر وزارة الاعلام الاسرة الصحفية بالغ حزنها ومواساتها برحيل المجاهد فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد، سائلةً من الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون.