ورشة عمل تناقش أوضاع قطاعات الخدمات الأساسية في عدن ولحج وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت ورشة عمل نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نتائج مشروع عمل الرصد والبحث الميداني ومخرجات ورش العمل حول أوضاع قطاعات الخدمات الأساسية في محافظات عدن لحج وأبين، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام الجاري 2020م.



وأكد محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، حرص السلطة المحلية على خلق شراكة مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة المشكلات والتحديات المتراكمة في لحج، وبذل الجهود لوضع الحلول الجذرية لها وخصوصا خدمات الكهرباء والمياه والنظافة والبيئة.

كما أشار كل من أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد ومستشار محافظة عدن أبوبكر أحمد، إلى أهمية تسليط الضوء حول المشاكل والصعوبات التي تعاني منها كافة الخدمات، كونها تساعد الجهات ذات العلاقة بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية في وضع تصورات ومعالجات مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل عملية التنمية والتطوير .. مؤكدين تقديم السلطات المحلية كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه البرامج المجتمعية التي تهتم بالمواطنين.

من جهته أوضح رئيس المركز اليمن - مدير المشروع محمد قاسم نعمان، أن الهدف من المشروع هو إبراز التحديات التي تواجه السكان في المجتمعات المحلية بالمحافظات المستهدفة في قطاعات الخدمات، ومتابعة تنفيذ الحلول والمعالجات مع السلطات المحلية والحكومية وتطوير تلك الخدمات والسعي إلى إيقاف الحرب وتعزيز مهمات بناء السلام .. مبينا أن المشروع استهدف 500 شخص من مديريات المحافظات الثلاث المستهدفة لجمع معلومات حول قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم وقطاعات الاقتصاد والصحة والنظافة.