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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آل جابر: بعض التهجم الشخصي عليّ سببه تدخلات خارجية لا تريد استقرار اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أن تشكيل الحكومة اليمنية إنجاز كبير للجميع، متابعا بقوله: "لا نتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون".
أضاف سفير السعودية فى اليمن، فى تصريحات لقناة العربية، أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، قائلا: "تشكيل الحكومة بتوافق وطنى سيدفع الحوثيين للقبول بحل سياسى، والحكومة اليمنية ستعود خلال أسبوع لعدن فور انتهاء الترتيبات".
وتابع، أن بعض التهجم الشخصى عليه سببه تدخلات خارجية لا تريد استقرار اليمن، مشددا بالقول: " التأخر فى تنفيذ الاتفاق سببه خلافات تم تجاوزها".
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