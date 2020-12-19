تعز.. اشهار أطول عريضة تطالب بإصلاح طريق "هيجة العبد" ورفع الحصار

أُشهر اليوم السبت، أطول عريضة للمطالبة بسرعة إعادة إصلاح طريق نقيل "هيجة العبد" ورفع الحصار عن مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وتبنت العريضة حملة جسد واحد (مبادرة مجتمعية)، وجرى التوقيع عليها وتم إشهارها أمام مقر ديوان محافظة تعز وسط المدينة.



وقالت الحملة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "العريضة تحتوي على 40 ألف توقيع، وتعد هي الأطول في الشرق الأوسط".



وطالبت العريضة باتخاذ حلول جذرية لتأهيل طريق هيجة العبد، كما ناشدت ضمير العالم الحر والأمم المتحدة بالعمل الجاد والضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز.





وكانت الحملة قد أطلقت الأربعاء الفائت تظاهرة الكترونية لمطالبة الحكومة وقيادة السلطة المحلية بتعز باتخاذ حلول جذرية وإعادة تأهيل شامل لطريق هيجة العبد.



وتربط طريق "هيجة العبد" بين خط تعز-عدن عبر طور الباحة، وهي منفذ "تعز" الوحيد إلى العالم الخارجي، في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيات على المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.



ويقع الطريق على منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 25 منعطفًا.



ويعاني طريق "هيجة العبد" من التهالك والدمار جراء عدم استكمال الصيانة والانهيارات الصخرية المتكررة التي تسببت بإغلاق الطريق أكثر من مرة.

