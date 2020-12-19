شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي.



وأعرب عن تقديره للجهود الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة أمس.

وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.