انتخاب مكتب تنفيذي ولجنة للرقابة والتفتيش لاتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انتخبت الهيئة العامة لاتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت اليوم تسعة أعضاء للمكتب التنفيذي للإتحاد وثلاثة أعضاء احتياط ولجنة للرقابة والتفتيش مكونه من ثلاثة أعضاء واثنين احتياط.



وجرت عملية الانتخاب بإشراف مكتب الشئون الاجتماعية والعمل واللجنة الإشرافية على انعقاد الاجتماع من قبل المشاركين وعددهم 83 عضوا يمثلون 42 منظمة منتشرة في عدد من مديريات وادي حضرموت هم قوام الهيئة العامة للاتحاد.

وفي الجلسة الافتتاحية أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على الدور الذي يلعبه إتحاد منظمات المجتمع المدني في إيصال صوت المواطنين عبر المنظمات الأعضاء إلى صناع القرار من أجل توفير الإحتياجات الأساسية بحياة الناس اليومية.

فيما أشار نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء المهندس محمد التميمي الى العلاقة الوطيدة التي تربط مكتب الشئون الاجتماعية بالاتحاد من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي ومساندة السلطات المحليات في المديريات الواقعة في نطاقا الجغرافي في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع والخدمات الرئيسية التي ترتبط بحياة الناس اليومية.

بدوره استعرض رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد المهندس سيف جابر، جهود الاتحاد في تنسيق الجهود وتعزيز العلاقة التكاملية بين المنظمات الأعضاء وكذلك مع السلطة المحلية بالمحافظة ومديريات الوادي والصحراء على وجه الخصوص نظرا للدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في رفد وإسناد السلطات المحلية لتلبية أبرز وأهم الاحتياجات المجتمعية وفقا والإمكانيات المتاحة.