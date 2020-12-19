ما لا تعرفه عن اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، قراراً بالتشكيل الحكومي الجديد، وعيّن فيه اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.



تنحدر أصول إبراهيم حيدان من مدينة مكيراس في محافظة أبين جنوب اليمن، إلا أنه ولد وتربى في مدينة المعلا بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن، فهو من مواليد العام 1972.

وفي مدارس مدينة المعلا، تلقى حيدان تعليمه الأساسي، من المرحلة الابتدائية وحتى إتمامه المرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بالكلية البحرية، وتخرج منها برتبة ملازم، محققاً المركز الثاني بين أقرانه في الدفعة، ليتم انتدابه للعمل كمعيد في الكلية ذاتها.

ووفقاً للمعلومات التي يتداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حول السيرة الذاتية للواء إبراهيم حيدان، فإنه متزوج ولديه 5 من الأبناء.

وحصل حيدان على عدد من الدورات التأهيلية في المجال العسكري والأمني، خارج البلاد، منها دورة (قيادة وأركان) في سلطنة عمان، وابتعث كذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دورة تأهيلية.

وتولى حيدان عدداً من المناصب والمهام في المجال العسكري، منها تحمله مسؤولية الكلية الحربية العسكرية، وتم تعيينه بعد تحرير العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد من ميليشيات الحوثي قائداً للواء الثالث حماية رئاسية.

وشارك حيدان ضمن قوات الجيش التي قامت برفقة المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي بتحرير مدينة عدن من غزو ميليشيات الحوثي الانقلابية صيف العام 2015.

وكان حيدان من أبرز الرجالات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن في العام 2018، بين القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات التابعة للحكومة اليمنية.