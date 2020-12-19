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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يقر موازنة صندوق النظافة ويطلع على نشاط هيئتي الآثار والبيئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقر محافظ المهرة محمد علي ياسر، الموازنة التشغيلية لصندوق النظافة والتحسين للعام القادم.
وأكد المحافظ خلال اجتماعه بمدير الصندوق، محمد بن عوشن، على أهمية دور الصندوق، في إظهار المحافظة والمدن بالمظهر الجمالي.
الى ذلك اطلع المحافظ، من مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف، سالم باكريت، على أوضاع الهيئة وسير التنفيذ لمشروع إعادة تأهيل وتجهيز المبنى.
وأكد على أهمية تفعيل نشاط الهيئة بالمحافظة والقيام بدورها وأنشطتها في إظهار المورث التراثي الذي تتمتع به المهرة والحفاظ عليه وتعريف الأجيال به.
كما ناقش المحافظ، مع مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، سالم رعفيت، إجراءات تفعيل أنشطة الهيئة والموازنة التشغيلية للعام القادم 2021.