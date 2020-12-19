شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يبدي استعداده للحالة الإنسانية للتوأم السيامي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابدى مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، اليوم، استعداد للحالة الإنسانية للتوأم السيامي المتواجدين في مستشفى السبعين بصنعاء ودراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.



واشار المركز، الى ان ذلك يأتي استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي وامتداداً للدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية و ما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف من معاناة الشعب اليمني في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء.