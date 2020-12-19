إختتام الدورة التدريبية التخصصية لضباط وأفراد مصلحة خفر السواحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية لضباط وأفراد مصلحة خفر السواحل اليمنية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNIDC).



وهدفت الدورة على مدى شهر، اكساب 37 مشاركاً من ضباط وأفراد مصلحة خفر السواحل اليمنية معارف ومهارات في مجال الاتصالات والأعمال البحرية والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وتوقعات الطقس وغيره من التخصصات التي تدخل في مجال مهام خفر السواحل.

وثمن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللوء الركن خالد القملي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير عام التدريب والتأهيل بالمصلحة، الدور الذي تلعبه (UNODC) في تقديم المساعدة لخفرالسواحل اليمنية..متمنيا لخريجي الدورة الإستفادة من هذي الدورة وتطبيقها على مستوى الواقع العملي في مجال تخصصاتهم.

من جانبها، اكدت ممثل المنظمة في عدن جوزيفينا أوتيرو، استمرار تنظيم دورات أخرى خلال الايام القادمة في إطار التعاون والاتفاقيات الموقعة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومصلحة خفر السواحل اليمنية..مجددة تقديم المساعدة اللازمة لمصلحة خفر السواحل لما من شأنه أن يسهم في تطوير أداء المصلحة ورفع الكفاءة .