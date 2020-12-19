شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يبارك لدولة رئيس الوزراء صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التهاني لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم "7" لسنة 2020م، القاضي بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.



وأكد المحافظ البحسني، مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، للحكومة الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التي جاءت تتويجا لاتفاق "الرياض" الموقع في 5/11/2019م، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم "35" لسنة 2004م، بشأن تكليف د. معين عبدالملك بتشكيل الحكومة، بما يسهم في الخروج من أزمات الوطن الحالية، وتحسين أوضاع المواطنين وخدماتهم، وتخفيض الأسعار.

وقال محافظ حضرموت إن حضرموت بسلطتها المحلية وأجهزتها التتفيذية والعسكرية والأمنية، تقف الى جانب الحكومة الجديدة، وتساند مساعيها الوطنية في بناء دولة المؤسسات الحديثة ورفع المعاناة عن المواطنين.