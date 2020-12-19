السفير العشبي يبحث مع الكوميستيك التعاون الثنائي في المجال العلمي والتكنلوجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى باكستان محمد العشبي، مع اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنلوجي (كوميستيك) تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من برامج وانشطة الكوميستيك.



واستمع السفير العشبي من المنسق العام لسكرتارية الكوميستيك البرفيسور محمد شودري، الى شرح مفصل عن الكوميستيك وبرامجها وانشطتها الحالية والمستقبلية خصوصاً خلال العام القادم 2021م.. مشيراً الى ان انشطة الكوميستيك تتم بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الباكستانية والاسلامية اتساقا مع مقررات قمة (استانا)ا الاولى للعلوم والتكنلوجيا التي عقدت في العام 2018م. .

ورحب شودري، باستقبال الكوميستيك لباحثين يمنيين في مجال العلوم والتكنلوجيا ومنها التكنلوجيا الحيوية.