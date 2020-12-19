إصابة 3 أطفال وتضرر عدة منازل بقصف حوثي على مدينة تعز

أصيب 3 أطفال أحدهم إصابته خطرة، اليوم السبت، بقصف حوثي استهدف حياً سكنياً بمدينة تعز(جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون سقطت في حي وادي القاضي المكتظ بالسكان، وأدت إلى إصابة ثلاثة أطفال وتضرر عدة منازل.



من جهته أعلن مركز تعز الحقوقي، أن راصديه أكدوا إصابة 3 أطفال وتضرر عدة منازل، بقصف مقصود استهدف الحي أثناء عودة الطلاب من المدارس.



وأصيب (فراس فهد عبدالباري 10 سنوات) بإصابة خطيرة في الرأس، فيما أصيب (أحمد عبدالله عبده اسماعيل ١٠ سنوات) اصابة بالفخذ الايسر، و (محمد عبدالله عبده اسماعيل ١٢ سنة)، بإصابة بالظهر، حسب المركز.



ومساء أمس الجمعة، قُتل (الحاج عبد الحميد محمد عبده حسن المخلافي 70 عاماً)، بقصف حوثي على شارع المعلمين حي (ساحة الحرية) بعصيفرة.



وخلال نوفمبر الماضي قُتل 20 مدنيا بينهم 7 أطفال وأصيب 53 آخرين بينهم 20 طفلا و8 نساء جراء عمليات القنص والقصف المدفعي الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية بتعز، وفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.



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