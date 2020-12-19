شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن سقوط ثلاثة صواريخ حوثية في المملكة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، عن سقوط ثلاثة صورايخ في جنوب المملكة، أطلقتها المليشيات الحوثية.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن ثلاثة مقذوفات عسكرية سقطوا في محافظة الحرث بمنطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدفاع المدني بجازان، أن أحد هذه المقذوفات سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 197 متراً عن مستشفى الحرث العام.

وبحسب الوكالة، فإن المقذوفان الآخران سقطا في أرض فضاء ولم ينتج عنها أي إصابات أو أضرار.