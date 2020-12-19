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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يعزي الشيخ مرعي بن مبارك بن محفوظ في وفاة أخيه "صالح" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة،
للشيخ مرعي بن مبارك بن محفوظ، شيخ آل بن محفوظ في بلادنا والمملكة العربية السعودية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه" بالمملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه "صالح".
وبهذا المصاب الجلل، تقدم المحافظ البحسني، بالتعازي بإسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية للشيخ مرعي بن محفوظ، ولأفراد أسرته، ولآل بن محفوظ كافة، مبتهلا الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد، بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
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