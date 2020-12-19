مقتل جندي برصاص مسلحين مجهولين في سيئون بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ حضرموت

قتل جندي تابع للمنطقة العسكرية الأولى، برصاص مسلحين مجهولين، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (جنوبي شرق اليمن).



وذكرت مصادر أمنية، أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، صوبا نيران أسلحتهما، ظهر أمس الخميس، على الجندي (ج. ع. ص. أ)، من أبناء المحافظات الشمالية، بجانب ثانوية النهضة، بالقرب من هيئة مستشفى سيئون العام، وأردياه قتيلاً في الحال.

ولفتت المصادر، أن المسلحين لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، وتم نقل جثة الجندي على الفور إلى ثلاجة مستشفى سيئون العام