شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 116 خرقاً حوثياً للهدنة بالحديدة خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات رتكبت مليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية 116 خرقًا للهدنة الأممية بالحديدة غرب اليمن.

وبحسب مصدر عملياتي بالقوات المشتركة، فإن الخروقات الحوثية البالغ عددها 116 خرقًا، شملت أعمالاً عدائية ضد المدنيين وتصعيدا عسكريا على مواقع القوات المشتركة. وأفاد المصدر، بقيام مليشيات الحوثي بقصف واستهداف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الرشاشة في حيس والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي والجاح وكيلو 16 ومدينة الحديدة. ووفقًا للمصدر، فإن من بين الخروقات تسيير 13 طائرة استطلاع حوثية فوق مناطق التحيتا والجبلية والفازة وحيس. وكانت القوات المشتركة كسرت هجوماً نفذه مسلحو مليشيات الحوثي من مناطق تمركزهم في منطقة الحلة غرب بيت مغاري بمديرية حيس

كانت هذه تفاصيل خبر 116 خرقاً حوثياً للهدنة بالحديدة خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.