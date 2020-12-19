- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة 19 ديسمبر 2020م، من طقس شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمالية لتشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات الجنوبية والغربية المحاذية للسهول الساحلية.
ووفق النشرة الجوية للمركز، من المتوقع أن تكون الأجواء في المناطق الساحلية غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية، وصحوة إلى غائمة جزئياً على الساحل الغربي.
ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر لأخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.
ولفت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون الأجواء فيها صحوة بوجه عام باردة أثناء الليل والصباح الباكر، ومعتدلة خلال ساعات النهار والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
كما توقع المركز أن تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة، ورياح شمالية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.