مركز الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة 19 ديسمبر 2020م، من طقس شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمالية لتشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات الجنوبية والغربية المحاذية للسهول الساحلية.



ووفق النشرة الجوية للمركز، من المتوقع أن تكون الأجواء في المناطق الساحلية غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية، وصحوة إلى غائمة جزئياً على الساحل الغربي.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر لأخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.

ولفت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون الأجواء فيها صحوة بوجه عام باردة أثناء الليل والصباح الباكر، ومعتدلة خلال ساعات النهار والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

كما توقع المركز أن تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة، ورياح شمالية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة