المشتركة تكسر هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي في الفاخر بالضالع وتكبدها خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

صدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً شنت هجوماً واسعاً استخدمت خلاله الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وقذائف الـ RPG والقنابل اليدوية، باتجاه حبيل الكلب وشعب الماء، لتمتد رقعة المواجهات بينها ووحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية إلى تباب عثمان جنوب مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وكسرت القوات المشتركة الهجوم الحوثي بعد مواجهات عنيفة دامت قرابة ساعة، تلقت خلالها عناصر الأخيرة ضربات موجعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوفها، قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

وتحاول المليشيا أن تحرز أي تقدم باتجاه مواقع المشتركة، في محاولة منها لاستعادة ثقة عناصرها بعد سلسلة هزائم لم تخل من الخسائر البشرية والعسكرية