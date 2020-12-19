البحسني يلتقي مدير عام مديرية ثمود نائف ناصر المنهالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، مدير عام مديرية ثمود نائف ناصر المنهالي، واستمع منه الى أوضاع المديرية، واحتياجات مواطنيها الضرورية.



وشكر المنهالي، جهود المحافظ واهتمامه بمديريات الشريط الصحراوي، من خلال اعتماد مشاريع الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والاهتمام بالطرق، والسعي لربط مديريات الوادي بمديريات الصحراء عبر طرق دولية حديثة، مستعرضا احتياجات أبناء المديرية في القطاعات الأساسية.

وأكد المحافظ أنه حرص خلال زيارته الأخيرة لوادي حضرموت، بالالتقاء بالمسؤولين في السلطات المحلية ومشائخ وأعيان مديريات الصحراء، والاستماع الى احتياجاتهم، والتوجيه بعدد من المشاريع فيذ قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصحة، واعتمادها ضمن مشاريع العام القادم 2021م، مؤكدا الاهتمام بمديريات الصحراء، والسعي لتعويض أبنائها عن فترات الحرمان الماضية.