شكرا لبحثكم عن خبر سفير اليمن سابقا: هذا أهم ما في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عبد الوهاب طواف سفير اليمن سابقا لدى دمشق، إن أهم ما في إعلان تشكيلة الحكومة اليمنية هو نجاح في تجاوز خلافات وتوجسات ومخاوف الأطراف السياسية والمناطقية.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك: أن إعلان تشكيل الحكومة خطوة مهمة في طريق اِستعادة الدولة اليمنية، في حال صدقت النوايا.

وتابع قائلا، من المهم توحد صفوف القوى السياسية المشاركة في الحكومة،إلا أن الأهم هو توحد أهدافهم.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في صياغة وتوقيع إعلان الرياض، ثم في قيادة حوار تصالحي بين الأخوة الخصوم، إلى أن تم إعلان الحكومة.

وأكد أن الحكم النهائي على نجاح الحكومة الجديدة، سيكون إذا توجه الجميع بصدق لاستئناف العمل على تحقيق أهداف تدخلها في اليمن، لمساندة الحكومة الشرعية.

واختتم بقوله؛ يظل المعيار الأول والأهم لنجاح الحكومة يتمثل في المسارعة في معالجة الملف الاقتصادي، والعمل على إسعاف المواطن في كل مناطق الجمهورية اليمنية.