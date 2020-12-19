شكرا لبحثكم عن خبر بيان من الخارجية السعودية بشأن اعلان الحكومة اليمنية الجديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت وزارة الخارجية السعودية، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.
وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، نقلا عن وكالة الأبباء السعودية.
كما أكدت الوزارة على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
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