شكرا لبحثكم عن خبر ”السعودية” تستجيب لنداء انساني أطلقه ”الحوثيين” من صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الجمعة، استجابته للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين في العاصمة صنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى.

وقال مركز الملك سلمان على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعه "المشهد اليمني"، :" استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى، يُبدي المركز استعداده لدراسة وضعهما من قبل المختصين في هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل".

ونجح فريق طبي بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية، أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً بالصدر والبطن، في أول حالة يشهدها المستشفى منذ ثلاث سنوات والثانية من نوعها خلال عشرين عاماً وهي حالة نادرة تحدث في كل 189000 ولادة على مستوى العالم.

وكان المستشفى أطلق في وقت متأخر مساء أمس الخميس، نداءً إنسانياً لإنقاذ حياة توأم سيامي.